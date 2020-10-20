МГТУ им. Баумана закрыли из-за роста заболеваемости и нарушений антиковидных мер

Фото: Максим Денисов/портал мэра и правительства Москвы

В Московском государственном техническом университета имени Баумана выявлен рост заболеваемости коронавирусом среди студентов и ряд нарушений мер профилактики COVID-19. В связи с чем Роспотребнадзор принял решение приостановить работу учебного заведения, сообщает Агентство "Москва".

"После получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в университет, где констатировали несоблюдение антиковидных мер. Специалисты приняли решение закрыть вуз", – рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что "Студию маникюра Лены Лениной" могут закрыть за нарушения антиковидных мер. В заведении был нарушен дезинфекционный режим, имелись два бактерицидных облучателя, которые не рассчитаны на площадь салона в 60 квадратных метров, дезинфекция воздуха проводилась не в полном объеме. За данные нарушения салону грозит штраф до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности по решению суда на срок до 90 суток.