Компании "Башня Федерация" грозит штраф за нарушение указа об удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ЗАО "Башня Федерация" могут оштрафовать за нарушение требования о переводе 30% сотрудников на удаленку, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.

Он отметил, что в ходе мониторинга установлено, что компания не предоставила списки сотрудников. За нарушение юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Ранее нарушения по профилактике COVID-19 выявили в БЦ "Серпуховской двор" во 2-м Рощинском проезде, доме 8. Там отсутствовала разметка социальной дистанции, было нарушено требование о переводе 30% сотрудников на удаленку.

Кроме того, компания Nestle может быть оштрафована за нарушение указа о переводе 30% сотрудников на удаленную работу.