Нарушения по профилактике COVID-19 выявили в БЦ "Серпуховской двор"

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Госинспекция по недвижимости Москвы выявила нарушения по профилактике COVID-19 в бизнес-центре "Серпуховской двор", сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенной проверки в здании во 2-м Рощинском проезде, доме 8, установили несоблюдение масочно-перчаточного режима. Там отсутствовала разметка социальной дистанции, было нарушено требование о переводе 30% сотрудников на удаленку.

Информацию о нарушениях передали в Объединение административно-технических инспекций Москвы.

Ранее специалисты Роспотребнадзора пришли с проверкой в "Студию маникюра Лены Лениной" в центре столицы. Там выявили нарушения, за которые салону грозит закрытие на срок до 90 суток по решению суда.

Также компания Nestle может быть оштрафована за нарушение указа о переводе 30% сотрудников на удаленную работу.

Нарушения мер по профилактике коронавируса обнаружили и в бизнес-центре "Солид-Кама".