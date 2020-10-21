МГТУ имени Баумана перешел на онлайн-формат обучения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Студенты МГТУ имени Баумана перешли на дистанционную форму обучения. Об этом сообщили на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что переход на онлайн-формат связан с нарушениями правил санитарной безопасности в образовательном учреждении. В частности, в университете не проводилась дезинфекция всех помещений, а также обработка контактных поверхностей.

Кроме того, в университете не проветривали помещения, а также не проводилось регулярное обеззараживание воздуха. В Роспотребнадзоре сообщили, что в стенах образовательного учреждения также не соблюдались социальная дистанция и масочно-перчаточный режим.

"Все указанные нарушения способствовали распространению заболеваемости новой коронавирусной инфекции среди студентов по разным учебным корпусам", – заявили в ведомстве.

Помимо перехода студентов на дистанционный режим обучения, МГТУ имени Баумана в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора должны провести заключительную дезинфекцию всех четырех корпусов образовательного учреждения.

В ведомстве сообщили, что в связи с обнаружением нарушений правил санитарной безопасности в отношении МГТУ имени Баумана возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ.

"Административные материалы будут направлены в суд. Указанная статья предусматривает административное наказание в отношении юридических лиц в виде приостановления деятельности", – заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что штраф за нарушение антиковидных мер грозит столичному театру "Золотое кольцо". Сообщалось, что во время концерта посетители не соблюдали масочно-перчаточный режим.