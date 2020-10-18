Театру "Золотое кольцо" грозит штраф за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: vk.com/goldenringtheater

Театр "Золотое кольцо" в Москве могут оштрафовать за нарушение профилактических мер во время концерта группы "На-На". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора объединения адмимистративно-технических инспекций (ОАТИ) Владимира Комарова.

Он рассказал, что в театре, расположенном на Тимирязевской улице, во время концерта посетители находились без перчаток и масок. Комаров отметил, что сотрудники были проинспектированы о нарушении, после этого ими были приняты соответствующие меры по их устранению.

Специалист подчеркнул, что за данное нарушение театр могут закрыть на срок до 90 суток или обязать выплатить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее столичный торговый центр "Черемушки" опечатали за нарушение правил санитарной безопасности. В ТЦ не был организован температурный контроль для сотрудников и отсутствовали рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Также за нарушения мер профилактики COVID-19 штраф грозит ТРЦ "РИО" на Ленинском проспекте. Кроме этого, сообщалось, что по аналогичной причине могут закрыть на 90 дней кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский".

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в столице сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением санитарных норм.

В период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции за нарушение санитарных норм предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

