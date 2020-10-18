Театру "Золотое кольцо" грозит штраф за нарушения мер профилактики COVID-19

13:15
Фото: vk.com/goldenringtheater
Театр "Золотое кольцо" в Москве могут оштрафовать за нарушение профилактических мер во время концерта группы "На-На". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора объединения адмимистративно-технических инспекций (ОАТИ) Владимира Комарова.
Он рассказал, что в театре, расположенном на Тимирязевской улице, во время концерта посетители находились без перчаток и масок. Комаров отметил, что сотрудники были проинспектированы о нарушении, после этого ими были приняты соответствующие меры по их устранению.
Специалист подчеркнул, что за данное нарушение театр могут закрыть на срок до 90 суток или обязать выплатить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее столичный торговый центр "Черемушки" опечатали за нарушение правил санитарной безопасности. В ТЦ не был организован температурный контроль для сотрудников и отсутствовали рециркуляторы для обеззараживания воздуха.
Также за нарушения мер профилактики COVID-19 штраф грозит ТРЦ "РИО" на Ленинском проспекте. Кроме этого, сообщалось, что по аналогичной причине могут закрыть на 90 дней кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский".
Из-за роста числа заболевших коронавирусом в столице сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением санитарных норм.
В период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции за нарушение санитарных норм предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Стройки Москвы проверяют на предмет соблюдения мер профилактики COVID-19
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