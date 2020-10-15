Госинспекция нашла нарушения по профилактике COVID-19 в БЦ "Донской"

Фото: донской.бизнесцентр.сайт
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости в столице выявила нарушения правил профилактики COVID-19 в бизнес-центре "Донской". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Госинспекция по недвижимости выявила ряд нарушений по профилактике коронавирусной инфекции в ходе проведенной проверки бизнес-центра "Донской", расположенного на юге Москвы по адресу 5-й Донской проезд, дом 15, строение 8", – объявили в пресс-службе ведомства.
В здании комплекса не носили средства индивидуальной защиты. Кроме того, руководство бизнес-центра нарушило требование о переводе 30% сотрудников на удаленную работу.
В Госинспекции сообщили, что собранные в ходе проверки данные были переданы в Роспотребнадзор. Дальнейшие меры будет предпринимать непосредственно ведомство.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор составил на перевозчиков "Яндекс.Такси" в столице 20 протоколов. Они связаны с нарушением мер безопасности по коронавирусу.
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