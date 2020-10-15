На "Яндекс.Такси" в столице составлено 20 протоколов о нарушении мер по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор составил на перевозчиков "Яндекс.Такси" в столице 20 протоколов. Они связаны с нарушением мер безопасности по коронавирусу, приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства, осуществляющего проверки по выполнению мер безопасности на объектах транспорта Москвы, в том числе такси.

"При проведении 205 проверок такси за период с 26 сентября по 7 октября установлены факты невыполнения требований санитарного законодательства, а именно водители не использовали СИЗ, автомобиль не проходил ежедневную дезинфекцию, не проводилась дезинфекция салона после каждого выполненного заказа, отсутствовали кожные антисептики для обработки рук, водители такси не прошли обследование на наличие новой коронавирусной инфекции", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что в отношении агрегатора такси направили уведомление о явке для составления протокола об административном правонарушении. Кроме того, ведомство направило московскому департаменту транспорта информацию об отключении такси, где обнаружили нарушения. Стало известно, что нарушения водителями допущены при выполнении заказов.

Накануне агрегаторы такси сообщили о дефиците водителей в Москве.

