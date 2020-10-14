Агрегаторы такси сообщили о дефиците водителей в Москве

В Москве дефицит водителей такси, сообщают агрегаторы. В то же время, по их словам, спрос на поездки продолжает расти. Осенью он вернулся к показателям, которые были до пандемии. О том, что работы стало больше, говорят и сами таксисты.

"Процентов 25-30 машин сейчас стоит, так как людей не хватает. Было много водителей из Средней Азии, но они уехали. Соответственно, ощутимо увеличилось время подачи, примерно на 35%", – рассказал таксист Иван Свердлик.

Дефицит водителей отмечают сразу несколько популярных агрегаторов. Они поясняют, что еще весной многие уехали в родные регионы "пережидать пандемию" – тогда число водителей сократилось почти в два раза.

"Водители возвращаются в сервис медленнее, чем пассажиры. По нашим данным, за первую неделю октября дефицит перевозчиков в сервисе "Везет" по всей стране составляет 2%, по Москве и области эта цифра выше и составляет чуть больше 10%", – пояснила представитель сервиса такси Юлия Варламова.

Нехватка таксистов в столице увеличила стоимость услуг. Москвичи все чаще соглашаются на поездки с повышенным коэффициентом.

Чтобы восполнить дефицит кадров, агрегаторы и таксопарки активно размещают вакансии на популярных сервисах. Зарплата соблазнительная – от 100 тысяч рублей, деньги после каждого заказа приходят сразу на карту.

Требований к самому кандидату немного: водительский стаж от 3-х лет, соблюдение правил дорожного движения и аккуратность вождения. Как говорят агрегаторы, в ноябре вопрос нехватки таксистов в Москве, скорее всего, будет решен.