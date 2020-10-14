Агрегаторы такси сообщили о дефиците водителей в Москве
В Москве дефицит водителей такси, сообщают агрегаторы. В то же время, по их словам, спрос на поездки продолжает расти. Осенью он вернулся к показателям, которые были до пандемии. О том, что работы стало больше, говорят и сами таксисты.
"Процентов 25-30 машин сейчас стоит, так как людей не хватает. Было много водителей из Средней Азии, но они уехали. Соответственно, ощутимо увеличилось время подачи, примерно на 35%", – рассказал таксист Иван Свердлик.
Дефицит водителей отмечают сразу несколько популярных агрегаторов. Они поясняют, что еще весной многие уехали в родные регионы "пережидать пандемию" – тогда число водителей сократилось почти в два раза.
"Водители возвращаются в сервис медленнее, чем пассажиры. По нашим данным, за первую неделю октября дефицит перевозчиков в сервисе "Везет" по всей стране составляет 2%, по Москве и области эта цифра выше и составляет чуть больше 10%", – пояснила представитель сервиса такси Юлия Варламова.
Нехватка таксистов в столице увеличила стоимость услуг. Москвичи все чаще соглашаются на поездки с повышенным коэффициентом.
Чтобы восполнить дефицит кадров, агрегаторы и таксопарки активно размещают вакансии на популярных сервисах. Зарплата соблазнительная – от 100 тысяч рублей, деньги после каждого заказа приходят сразу на карту.
Требований к самому кандидату немного: водительский стаж от 3-х лет, соблюдение правил дорожного движения и аккуратность вождения. Как говорят агрегаторы, в ноябре вопрос нехватки таксистов в Москве, скорее всего, будет решен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: