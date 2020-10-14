Такси выехало с проезжей части в реку в Наставническом переулке

Такси выехало с проезжей части в реку в центре Москвы. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

Инцидент произошел по адресу: Наставнический переулок, дом 17. Информации о возможных пострадавших не поступало. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

В ведомстве уточнили, что движение по Николоямской набережной затруднено на 0.8 километра, по Костомаровской — на 0.7 километра.

Накануне машина столкнулась с автомобилем скорой помощи в районе деревни Кашино. В результате аварии три человека пострадали. Установлено, что водитель, находившийся за рулем Renault, столкнулся со скорой помощью.

В этот же день водитель автомобиля Mercedes сбил пешехода на Дубининской улице и скрылся. Полицейские объявляли в городе план "Перехват".

