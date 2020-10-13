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Москва 24

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Происшествия

19:57

Три человека пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи в Подмосковье

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина столкнулась с автомобилем скорой помощи в районе деревни Кашино. В результате аварии в Подмосковье три человека пострадали, заявили ТАСС представители ГУ МВД России по области.

"В 18:45 на автодороге Суворово – Волоколамск – Руза в районе деревни Кашино произошло ДТП с участием двух транспортных средств", – сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что водитель, находившийся за рулем Renault, столкнулся со скорой помощью.

На место ДТП прибыли экстренные службы, начата проверка.

Ранее один человек погиб при столкновении фур на Киевском шоссе.

Кроме того, лобовое столкновение фур случилось на Калужском шоссе. По данным источника в экстренных службах, в результате столкновения один из большегрузов оказался в кювете.

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