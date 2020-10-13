Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лобовое столкновение фур случилось на Калужском шоссе в ТиНАО. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника в экстренных службах, в результате столкновения один из большегрузов оказался в кювете.

"Из фуры, что в кювете, деблокировали человека, он пострадал", – рассказал источник.

Отмечается, что во второй фуре обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее один человек погиб в результате ДТП на Кутузовском проспекте. Там столкнулись пять автомобилей, в числе которых машина скорой помощи.