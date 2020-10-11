Один человек погиб в результате ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В результате аварии на западе города погиб один человек и трое пострадали. ДТП произошло на Кутузовском проспекте, заявили Агентству "Москва" представители МВД РФ по городу.

"На Кутузовском проспекте столкнулись пять единиц транспортных средств, среди которых автомобиль скорой помощи. В результате ДТП, по предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали", – сказали в правоохранительных органах.

Как уточнили в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно", машина скорой помощи ехала без пассажиров на вызов. "Движение в сторону центра организовано по полосе встречного направления", – говорится в сообщении ведомства.

Причина аварии в столице в настоящий момент выясняется, на месте работают экстренные службы.