BMW и машина скорой помощи столкнулись на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Mash"

На Кутузовском проспекте произошла авария, водитель BMW выехал на встречную полосу. В результате иномарка влетела в машину скорой помощи.

Кроме того, автомобиль BMW задел несколько машин. В результате ДТП в столице были перекрыты три полосы. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, обстоятельства аварии выясняются.

Данные о пострадавших сейчас отсутствуют.

Ранее четыре машины столкнулись на Живописном мосту. По данным Дептранса, столкнулись Range Rover, Kia, Mazda и Hyundai.