Пострадавшего в ДТП из ТиНАО эвакуировал санитарный вертолет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пострадавший в ДТП мужчина был эвакуирован с территории ТиНАО на санитарном вертолете Московского авиационного центра, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"35-летнего пациента, который пострадал в аварии, доставили на вертолетную площадку "Ярцево" на машине скорой помощи. Его эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала его состояние.

Ранее санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил из ТиНАО в городскую больницу женщину с инфарктом.

Летом сообщалось, что сотрудники МАЦ за полгода спасли 126 человек. На борту есть современное медицинское оборудование для оказания первой помощи и поддержания жизни.