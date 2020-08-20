Санитарный вертолет эвакуировал пожилого мужчину с инсультом из ТиНАО в больницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из ТиНАО и доставил в специализированное лечебное учреждение столицы 85-летнего мужчину с инсультом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"По предварительным данным, у мужчины 85 лет случился инсульт. Изначально на машине скорой помощи он был доставлен на вертолетную площадку в поселке Кленово, после его эвакуировали по воздуху в лечебное учреждение Москвы", – сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что состояние пациента в полете тщательно контролировали врачи.

Ранее вертолет Московского авиационного центра эвакуировал подростка, получившего травму позвоночника в результате падения с высоты. Пациента на борту сопровождала авиамедицинская бригада центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала его состояние.