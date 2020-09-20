Санитарный вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП на МКАД

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на МКАД в районе Лихачевского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что на место происшествия вылетел санитарный вертолет. Он эвакуировал пострадавшего.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на 78 км МКАД. По предварительным данным, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Столкнулись два легковых автомобиля. С места аварии санитарным вертолетом эвакуировали одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы", – сказано в сообщении.

За состоянием пострадавшего во время перелета следила авиамедицинская бригада.

Ранее сообщалось, что четыре человека стали жертвами ДТП в Воронежской области. Авария случилась 19 сентября в 19:55 по московскому времени в Лискинском районе.

