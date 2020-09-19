Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и скорой помощи на востоке Москвы

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ДТП с участием маршрутного такси и машины скорой помощи произошло в столичном районе Новогиреево. Пострадали четыре человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Маршрутное такси №110 и скорая помощь столкнулись в районе дома 33 по Свободному проспекту. Травмы получили два человека в маршрутке и двое из скорой.

На месте ДТП перекрыты несколько полос движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее пожарная автоцистерна столкнулась с грузовиком в районе дома 22 по Остаповскому проезду. После столкновения пожарная машина въехала в дерево на противоположной стороне дороги.

Накануне на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием восьми автомобилей.

Авария произошла в районе дома 35. Информация о пострадавших не поступала.