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Водитель машины сбил 9 человек в Канаде. Об этом передает телеканал CTV.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в Монреале. 38-летний мужчина в среду, 16 сентября, в 12:45 (19:45 по московскому времени) сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Позднее он совершил наезд еще на шестерых взрослых и двоих детей.

Представитель местной полиции Мануэль Кутюр заявил, что все пострадавшие были госпитализированы. При этом их здоровью в данный момент ничего не угрожает.

Виновник ДТП был задержан. По некоторым предположениям, он мог совершить наезды намеренно. При этом неизвестно, находился ли мужчина под воздействием алкоголя или наркотиков.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Ранее школьный автобус столкнулся с поездом в Новой Зеландии. В результате случившегося один человек погиб и еще 40 пострадали.