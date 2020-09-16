Школьный автобус столкнулся с поездом в Новой Зеландии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Школьный автобус совершил столкновение с поездом в Новой Зеландии. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, ДТП случилось в среду в районе населенного пункта Банниторп на новозеландском Северном острове. В результате аварии погиб водитель автобуса.

Кроме того, в ДТП пострадали 40 человек. Уточняется, что пассажиры школьного автобуса получили травмы легкой и средней степени тяжести. При этом некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.

Причины аварии на данный момент не установлены.

Ранее мотоцикл и машина столкнулись на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на пересечении улиц 2-я Институтская и Михайлова в Рязанском районе города. В результате аварии пострадали два человека.