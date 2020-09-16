Мотоцикл и машина столкнулись на юго-востоке Москвы

Авария с участием машины и мотоцикла случилась на юго-востоке Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на информацию столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что ДТП случилось на пересечении улицы 2-я Институтская и улицы Михайлова в Рязанском районе города.

"Произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла", – подтвердили в МВД.

Там отметили, что в результате аварии пострадали два человека. При этом об их состоянии не сообщается.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее авария произошла в районе дома 95, корпуса 1 по Варшавскому шоссе. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали.