Автобус и грузовик столкнулись на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобус и грузовик столкнулись на на внешней стороне 73 километра МКАД. Авария произошла в районе улицы Свободы.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах города, в результате происшествия пострадал один человек.

"Предварительно, пострадал пассажир автобуса, его осматривает бригада скорой помощи", – сказал собеседник агентства.

На месте аварии находятся сотрудники полиции. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что автомобиль насмерть сбил женщину, стоявшую рядом со своей машиной на МКАД.