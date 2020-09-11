Два человека пострадали в ДТП на улице Москворечье

14:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На юге Москвы два человека получили травмы в ДТП с участием грузовика. Об этом Агентству "Москва" заявили представители Госавтоинспекции.
"Сегодня в 10:00 на улице Москворечье у дома 4 произошло столкновение автомобиля Toyota и грузового транспортного средства КамАЗ", – сообщили в столичном ведомстве.
По информации Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали пассажир и водитель иномарки. Пострадавших в ДТП госпитализировали, уточнили в правоохранительных органах.
Ранее авария со смертельным исходом произошла на северо-востоке Москвы. На пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе машина сбила пешехода. Мужчина скончался на месте.
Кроме того, на Ленинском проспекте столкнулись два легковых автомобиля. Пострадала пассажирка такси, ее доставили в больницу.
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