Два человека пострадали в ДТП на улице Москворечье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Москвы два человека получили травмы в ДТП с участием грузовика. Об этом Агентству "Москва" заявили представители Госавтоинспекции.

"Сегодня в 10:00 на улице Москворечье у дома 4 произошло столкновение автомобиля Toyota и грузового транспортного средства КамАЗ", – сообщили в столичном ведомстве.

По информации Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали пассажир и водитель иномарки. Пострадавших в ДТП госпитализировали, уточнили в правоохранительных органах.

Ранее авария со смертельным исходом произошла на северо-востоке Москвы. На пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе машина сбила пешехода. Мужчина скончался на месте.

Кроме того, на Ленинском проспекте столкнулись два легковых автомобиля. Пострадала пассажирка такси, ее доставили в больницу.