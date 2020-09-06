Автомобилист насмерть сбил пешехода в районе Алтуфьевского шоссе

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Авария со смертельным исходом произошла на северо-востоке столицы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, сообщает Агентство "Москва".

"На пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе автомобиль сбил пешехода. Мужчина скончался на месте", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что место происшествия прибыла полиция. Ее сотрудники выясняют детали случившегося.

Ранее на Ленинском проспект столкнулись два легковых автомобиля. Пострадала пассажирка такси, ее доставили в больницу.

