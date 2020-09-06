В Ленобласти грузовик сбил пешехода и опрокинулся

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Грузовик сбил пешехода и опрокинулся в Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по Санкт-Петербургу и региону.
Уточняется, что авария случилась 5 сентября в 20:30 на 58-м километре автодороги А-180 "Нарва"
"Автомобиль Scania под управлением водителя мужчины совершил наезд на пешехода. Уклоняясь от наезда, автомобиль завалился на правый бок", – пояснили в ведомстве.
Там отметили, что в результате случившегося пешеход погиб на месте. Кроме того, из большегруза произошло вытекание мазута на проезжую часть.
"Водитель Scania получил травмы и госпитализирован", – добавили в ГИБДД.
На месте аварии находятся сотрудники МЧС. Движение на участке дороги полностью перекрыто. Транспорту предложен альтернативный маршрут через населенный пункт Черемыкино.
Ранее пять машин столкнулись в аварии на МКАД. В результате ДТП пострадал один человек.
По данным департамента транспортного комплекса Москвы, движение транспорта после аварии было затруднено.
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