Движение на Кутузовском проспекте затруднено из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стало известно о затруднении движения транспорта после ДТП на Кутузовском проспекте. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент транспортного комплекса Москвы.

Ранее сообщалось, что авария произошла на 22-м километре МКАД. По данным источника в экстренных службах города, в ДТП столкнулись 3 машины. В результате пострадали четыре человека.

"Движение затруднено в обоих направлениях", – сообщает Дептранс.

Накануне ДТП с участием автобуса и скорой произошло на севере Москвы. В результате аварии пострадали два человека.