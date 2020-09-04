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Москва 24

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Происшествия

18:04

ДТП с участием автобуса и скорой произошло на севере Москвы

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На севере Москвы столкнулись автобус и автомобиль скорой медицинской помощи. В результате происшествия два пассажира получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Онежской. Пострадавших осматривают медицинские сотрудники. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее на западе столицы перевернулся КамАЗ, перевозивший щебень. Инцидент произошел напротив дома 2 по Воробьевскому шоссе. Пострадал один человек.

КамАЗ перевернулся на западе Москвы

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