Семь человек госпитализированы после ДТП в Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по делам ГО И ЧС города.

"7 человек госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь", – сообщили в ведомстве, уточнив, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Анапе столкнулись микроавтобус и автобус, в результате чего пострадали девять человек. Отмечалось, что среди пострадавших нет детей.

Накануне смертельная авария произошла под Самарой. Жертвами ДТП стали четыре человека. В аварии погибли водитель и пассажир Chevrolet, а также водитель и пассажир Toyota.

2 сентября на МКАД произошла авария с участием трех грузовиков и машины каршеринга. Столкновение случилось на 91-м километре трассы. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

