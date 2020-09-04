Девять человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Анапе

Фото: МВД России/ТАСС

Авария с участием микроавтобуса произошла в Анапе. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

По имеющимся данным, в ДТП пострадали 9 человек.

"Микроавтобус попал в аварию в Анапе, пострадавших девять", – подтвердил источник.

Он добавил, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.

Известно, что один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние других участников ДТП и обстоятельства случившейся аварии уточняются.

Ранее смертельная авария произошла под Самарой. Жертвами ДТП стали четыре человека.

2 сентября на МКАД произошла авария с участием трех грузовиков и машины каршеринга. Столкновение случилось на 91-м километре трассы.