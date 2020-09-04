Девять человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Анапе

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Фото: МВД России/ТАСС
Авария с участием микроавтобуса произошла в Анапе. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.
По имеющимся данным, в ДТП пострадали 9 человек.
"Микроавтобус попал в аварию в Анапе, пострадавших девять", – подтвердил источник.
Он добавил, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.
Известно, что один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние других участников ДТП и обстоятельства случившейся аварии уточняются.
Ранее смертельная авария произошла под Самарой. Жертвами ДТП стали четыре человека.
2 сентября на МКАД произошла авария с участием трех грузовиков и машины каршеринга. Столкновение случилось на 91-м километре трассы.
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
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