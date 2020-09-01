Спасатели вытащили из машины мужчину, зажатого после ДТП на Варшавском шоссе

Фото: ГКУ "Московский авиационный центр"

Спасатели освободили из автомобиля мужчину, зажатого в салоне в результате ДТП на Варшавском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, авария произошла в районе дома 167б. Здесь столкнулись несколько грузовых и легковая машина.

"На месте происшествия выяснилось, что один из пострадавших оказался зажат в поврежденной машине и нуждается в срочной помощи. Спасатели Московского авиацентра совместно со специалистами из 215-го отряда пожарно-спасательного центра деблокировали пострадавшего мужчину из автомобиля", – объяснили в ведомстве.

Пострадавшему мужчине уже была оказана первая помощь. В дальнейшем его здоровьем будут заниматься врачи.

Накануне автобус Mercedes в Пензе врезался в световую опору. В результате аварии пострадали шесть человек. Впоследствии стало известно, что за медицинской помощью обратились девять пассажиров автобуса.

