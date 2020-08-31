Пассажирский автобус столкнулся с фонарным столбом в Пензе

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В Пензе пассажирский автобус врезался в фонарный столб, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает "Интерфакс".

"Авария произошла на улице Калинина. Маршрутный автобус Mercedes наехал на фонарный столб. Пострадали 10 человек", – рассказал источник в городской службе скорой помощи.

Отмечается, что всего в автобусе находились 30 человек. На месте происшествия работают специалисты медицинской службы. Они оценивают состояние пассажиров.

Ранее на Каширском шоссе в Москве столкнулись две машины, одна из которых перевернулась на крышу. В аварии пострадал один человек. Он получил легкие травмы.