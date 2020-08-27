ДТП с грузовиком произошло на МКАД

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На 93-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги грузовик врезался в дорожное ограждение. Авария произошла утром 27 августа, заявили в Центре организации дорожного движения.

По данным столичной организации, фура при столкновении раскидала по проезжей части дорожные бустеры. В результате ДТП на МКАД никто не пострадал. Причина аварии выясняется.

Ранее сообщалось о ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и грузовика Ford в районе дома 37 по улице Клинской. Погиб пассажир легковой машины, еще двое – водитель и ребенок – получили травмы.

Кроме того, 25 августа грузовик столкнулся с легковушкой на Симферопольском шоссе. С места происшествия медики забрали троих человек.