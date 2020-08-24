Уголовное дело возбудили после гибели человека в ДТП в Ховрине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбуждено после смерти пассажира легковушки, которая столкнулась с грузовиком на севере столицы, сообщает "Вечерняя Москва".

ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и грузовика Ford произошло в районе дома 37 по улице Клинской.

В результате погиб пассажир легкового автомобиля, еще двое – водитель и ребенок, находившиеся в Mitsubishi, – получили травмы.

В отношении водителя легковушки возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее 14 человек получили травмы в результате ДТП на Калужском шоссе в Москве. Все пострадавшие находились в автобусе, в который въехал грузовик Mercedes.

Причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля. В Дептрансе не исключили, что у грузовика могли отказать тормоза.