Уголовное дело возбудили после гибели человека в ДТП в Ховрине

11:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбуждено после смерти пассажира легковушки, которая столкнулась с грузовиком на севере столицы, сообщает "Вечерняя Москва".
ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и грузовика Ford произошло в районе дома 37 по улице Клинской.
В результате погиб пассажир легкового автомобиля, еще двое – водитель и ребенок, находившиеся в Mitsubishi, – получили травмы.
В отношении водителя легковушки возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ранее 14 человек получили травмы в результате ДТП на Калужском шоссе в Москве. Все пострадавшие находились в автобусе, в который въехал грузовик Mercedes.
Причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля. В Дептрансе не исключили, что у грузовика могли отказать тормоза.
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