Число пострадавших в ДТП на Калужском шоссе увеличилось до 14 человек

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Водитель и 13 пассажиров автобуса пострадали в ДТП с участием грузовика на Калужском шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"В результате ДТП пострадали и нарядами скорой помощи доставлены в медицинские учреждения водитель и 13 пассажиров автобуса "ЛиАЗ-529222", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, по данному факту проводится проверка.

ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса произошло на 25-м километре Калужского шоссе в ТиНАО 23 августа.

Причиной авварии могло стать несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля. В Дептрансе не исключили, что у грузовика могли отказать тормоза.

Также сообщалось, что за грузовиком, который стал участником ДТП, с начала года числится 34 штрафа.