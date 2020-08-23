За попавшим в ДТП на Калужском шоссе грузовиком с начала года числится 34 штрафа

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За грузовиком, который стал участником ДТП на Калужском шоссе, с начала года числится 34 штрафа, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

27 штрафов выписано за превышение скорости, шесть – за нарушение расположения грузовиков, еще один – за пересечение сплошной.

ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса произошло на 25-м километре Калужского шоссе в ТиНАО. По данным Дептранса, пострадали 12 человек, которые находились в автобусе.

По предварительной информации, семь человек направлены для оказания помощи в медучреждение. Остальных медики осмотрели на месте происшествия.

Причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля. В Дептрансе не исключили, что у грузовика могли отказать тормоза.