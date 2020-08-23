Причиной ДТП на Калужском шоссе в Москве могли стать отказавшие тормоза самосвала

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Причиной крупного ДТП на Калужском шоссе в Москве могла стать неисправная тормозная система самосвала, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на Дептранс столицы.

По предварительной информации у грузового автомобиля отказали тормоза.

Авария произошла на 20-м километре шоссе. В результате столкновения десять человек получили травмы. Двое госпитализированы, остальных осматривают медики.

На месте работают сотрудники полиции, 12 бригад скорой помощи. Движение в сторону центра затруднено и осуществляется по двум полосам из четырех.

Ранее причиной ДТП называли несоблюдение водителем самосвала дистанции на дороге.

Накануне один человек погиб из-за аварии в районе Ховрино. Там столкнулся легковой и грузовой автомобили. Еще двое получили травмы.