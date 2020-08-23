Десять человек пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Москве

Фото: Москва 24

Десять человек получили травмы в результате ДТП на Калужском шоссе в Москве, сообщает телеканал Москва 24.

На 20-м километре шоссе столкнулись автобус и самосвал. По предварительной информации, в автобусе №398 находились 20 человек.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и 12 бригад скорой помощи. Отмечается, что движение в сторону центра затруднено и осуществляется по двум полосам из четырех.

Причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля.

Как сообщают в экстренных службах, два человека госпитализированы. Других пострадавших осматривают медики.

Ранее в Ховрине в результате ДТП погиб человек . Еще двое – водитель и ребенок пострадали. Там столкнулись легковая машина и грузовик. Из-за аварии было перекрыто движение.

Накануне человек погиб в результате столкновения бензовоза и грузовика на внутренней стороне 20-го километра МКАД в районе Бесединского шоссе. Еще один человек получил серьезные травмы.