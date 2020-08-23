Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в районе Ховрино

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В районе Ховрино произошло ДТП с участием автомобиля Митсубиси и грузовика Форд. Из-за происшествия перекрыто движение в районе улицы Клиникой, дом 37, сообщает Дептранс Москвы.

В результате погиб пассажир легкового автомобиля. По предварительным данным, еще двое – водитель и ребенок, находившиеся в Митсубиси, пострадали.

Ранее в центре Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла. По предварительной информации в результате аварии пострадал один человек. ДТП произошло на Смоленской площади, 13/21.