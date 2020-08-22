ДТП с участием мотоцикла произошло в центре Москвы

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

В центре Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на столичный департамент транспорта.

Отмечается, что по предварительной информации в результате аварии пострадал один человек. ДТП произошло на Смоленской площади, 13/21.

Ранее два человека пострадали в результате ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге. Авария произошла в районе Бесединского шоссе.

