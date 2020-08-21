Два человека пострадали в результате аварии на МКАД

Фото: Агентство "Москва"

Два человека пострадали в результате ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге. Авария произошла в районе Бесединского шоссе, передает Агентство "Москва" заявление источника в экстренной службе.

"На внутренней стороне 21 километра МКАД произошло ДТП: столкнулись КамАЗ и бензовоз. В результате аварии пострадали два человека", – говорится в сообщении. По информации ведомства, водитель бензовоза сейчас в тяжелом состоянии.

Кроме того, в районе аварии временно перекрыли три полосы движения. Причина ДТП неизвестна, на месте находятся оперативные службы.

Ранее машина ДПС и легковушка столкнулись в центре Москвы. В настоящий момент выясняются обстоятельства аварии.