Машина ДПС и легковушка столкнулись в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Служебный автомобиль ДПС и легковая машина столкнулись на улице Воздвиженке в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек. В настоящий момент выясняются обстоятельства аварии.

Ранее три большегруза столкнулись на МКАД. Авария произошла на 100-м километре автодороги на внешней стороне. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.

Накануне три автомобиля и грузовик столкнулись на Ленинском проспекте. Отмечалось, что в результате аварии пострадали несколько человек.