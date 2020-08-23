Прокуратура проведет проверку после ДТП на Калужском шоссе

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Прокуратура организовала проверку после ДТП на Калужском шоссе в Москве. Там столкнулись грузовик и рейсовый автобус, сообщает пресс-служба ведомства.

12 человек получили травмы в результате ДТП на Калужском шоссе в Москве, сообщает Дептранс.

Авария произошла на 25-м километре Калужского шоссе. По данным Дептранса, пострадали 12 человек, находившиеся в автобусе.

По предварительной информации, семь человек направлены для оказания помощи в медучреждение. Остальных медики осмотрели на месте происшествия.

Причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля. В Дептрансе не исключили, что у грузовика могли отказать тормоза.

Накануне один человек погиб из-за аварии в районе Ховрино. Там столкнулся легковой и грузовой автомобили. Еще двое получили травмы.