12 человек пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Москве – Дептранс

23 августа, 19:00
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
12 человек получили травмы в результате ДТП на Калужском шоссе в Москве, сообщает Дептранс.
Авария произошла на 25-м километре Калужского шоссе. Все пострадавшие находились в автобусе, в который въехал грузовик Mercedes, принадлежащий ООО "Баутранс".
По предварительным данным, семь человек направлены для оказания помощи в медучреждение. Остальных медики осматривают на месте происшествия.
Причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля. В Дептрансе не исключили, что у грузовика могли отказать тормоза.
Накануне один человек погиб из-за аварии в районе Ховрино. Там столкнулся легковой и грузовой автомобили. Еще двое получили травмы.
Самосвал и автобус столкнулись на Калужском шоссе в Москве
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