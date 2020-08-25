Грузовик столкнулся с легковушкой на Симферопольском шоссе

Три человека госпитализированы после ДТП на Симферопольском шоссе

Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на Симферопольском шоссе, передает телеканал Москва 24. На участке у поселка Любучаны в сторону области образовался затор.

По последним данным, с места происшествия медики забрали троих человек. На кадрах видео заметно, что легковушку сильно смяло.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.

24 августа сообщалось о ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и грузовика Ford в районе дома 37 по улице Клинской. Погиб пассажир легковой машины, еще двое – водитель и ребенок – получили травмы. В отношении водителя легковушки возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".