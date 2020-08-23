17 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Грузии

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По меньшей мере 17 человек погибли в результате ДТП в Душетском муниципалитете Грузии. Большинство из них – женщины до 30 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД республики.

На одном из участков автодороги Шатили возле села Бисо микроавтобус упал приблизительно со 100-метровой высоты. Со слов очевидцев, до падения микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем.

На месте трагедии находятся заместитель министра внутренних дел Иосиф Челидзе и глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.

Отмечается, что среди пассажиров микроавтобуса находилась гражданка Канады. По предварительным данным, три человека получили тяжелые травмы.

Ранее на Калужском шоссе в Москве грузовик врезался в рейсовый автобус. По данным Дептранса, пострадали 12 человек, находившиеся в автобусе.

Причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля. В Дептрансе не исключили, что у грузовика могли отказать тормоза. Прокуратура организовала проверку.