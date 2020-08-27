ДТП с участием такси и мотоцикла произошло на севере Москвы

Фото: vk.com/trassam8

ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла произошло на пересечении проспекта Мира и 2-го Поперечного проезда, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие. Причина аварии и состояние пострадавших не уточняются.

Сегодня же на 93-м километре МКАД грузовик врезался в дорожное ограждение. Фура при столкновении раскидала по проезжей части дорожные бустеры. В результате ДТП никто не пострадал.

Днем ранее ДТП с участием грузовика и трамвая № 27 произошло в районе дома 8 по улице Зои и Александра Космодемьянских на севере Москвы. За медицинской помощью с ушибами обратилась пассажирка трамвая.