ДТП с участием грузовика и трамвая произошло на севере Москвы

ДТП с участием грузовика и трамвая № 27 произошло в районе дома 8 по улице Зои и Александра Космодемьянских на севере Москвы, сообщает Дептранс.

По предварительной информации, водитель грузовика не уступил дорогу трамваю. За медицинской помощью с ушибами обратилась пассажирка трамвая.

Из-за ДТП задерживались трамваи № 23, 27, 30. К настоящему моменту движение восстановлено.

Ранее в районе 2-й улицы Машиностроения на юго-востоке столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Два человека получили различные травмы.

24 августа сообщалось о ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и грузовика Ford в районе дома 37 по улице Клинской. Погиб пассажир легковой машины, еще двое – водитель и ребенок – получили травмы.