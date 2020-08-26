08:20
На 103-м км МКАД сгорел грузовой автомобиль
На 103-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги загорелся грузовик, сообщили Москве 24 представители МЧС по столице.
Информация о пожаре поступила в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по городу 26 августа в 6:28.
"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии происходило возгорание грузового автомобиля на площади 10 квадратных метров. Принятыми мерами в 06:44 возгорание было ликвидировано", – заявили в экстренном ведомстве.
Согласно данным оперативной службы, при пожаре на МКАД никто не пострадал.
Ранее один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Подмосковье. Авария произошла на 57-м километре автодороги М2 "Крым".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: