На 103-м км МКАД сгорел грузовой автомобиль

На 103-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги загорелся грузовик, сообщили Москве 24 представители МЧС по столице.

Информация о пожаре поступила в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по городу 26 августа в 6:28.

"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии происходило возгорание грузового автомобиля на площади 10 квадратных метров. Принятыми мерами в 06:44 возгорание было ликвидировано", – заявили в экстренном ведомстве.

Согласно данным оперативной службы, при пожаре на МКАД никто не пострадал.

Ранее один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Подмосковье. Авария произошла на 57-м километре автодороги М2 "Крым".