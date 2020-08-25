Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: скриншот видео телеграм-канала Инцидент | Москва

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в Чеховском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД.

Авария произошла на 57-м километре автодороги М2 "Крым". Там столкнулись двигавшиеся попутно грузовик Scania и легковые автомобили Toyota и Volkswagen.

О причинах ДТП и состоянии пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на Симферопольском шоссе. В больницу доставили трех человек.

На участке у поселка Любучаны в сторону области образовался затор.