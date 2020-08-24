Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Ленобласти

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Один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате ДТП на кольцевой автодороге (КАД) в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла на 93-м километре внешнего кольца КАД во Всеволожском районе. Там столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик.

Сейчас движение в районе аварии затруднено. Машины могут проехать только по двум полосам. Все пострадавшие госпитализированы.

По данным регионального УГИБДД, столкнулись восемь автомобилей, погиб один человек, еще шестеро получили травы.

Ранее 14 человек получили травмы в результате ДТП на Калужском шоссе в Москве. Все пострадавшие находились в автобусе, в который въехал грузовик Mercedes.

Причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля. В Дептрансе не исключили, что у грузовика могли отказать тормоза.