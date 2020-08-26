СМИ назвали имена пользовавшихся автомобилем Ефремова

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Автомобилем Михаила Ефремова Grand Cherokee могли пользоваться известные артисты.
Газета "Комсомольская правда" установила, что стоянку автомобиля нередко оплачивали с разных телефонных номеров. При этом они могли находиться как за рулем, так и на пассажирском сидении джипа.
По данным издания, за стоянку Grand Cherokee платили супруга актера Софья Кругликова и его директор Татьяна Глаголева. Также машину парковал мужчина по имени Алексей – сотрудник бара, который Ефремов дважды посещал в день аварии.
Кроме того, за автомобиль платили актрисы Марина Александрова и Ольга Квашенникова, а также коллега Ефремова по "Современнику" Иван Стебунов. Издание подчеркивает, что все эти люди оплачивали парковку не в день аварии, а на протяжении последних нескольких лет.
Адвокат артиста Эльман Пашаев неоднократно намекал, что за рулем машины в момент аварии мог находиться другой человек. По его словам, ее вел "весьма известный, непростой человек", но имя защитник пока не называл.
Адвокат Ефремова заявил о "весьма известном человеке" за рулем джипа в момент ДТП
В то же время представитель потерпевших Александр Добровинский не сомневается в виновности подсудимого. По его словам, есть "каскад доказательств", которые говорят о том, что за рулем был Ефремов.
Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Сам Ефремов в ходе суда заявил, что в момент ДТП мог находиться на пассажирском сиденье своей машины.
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